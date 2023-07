Sulla Tesla del padre a 20 anni con gli amici | lo schianto contromano che uccide una donna | l’incidente a Roma che ricorda Casal Palocco

(Di domenica 2 luglio 2023) Sfrecciavanoa bordo di unaLaurentina, a. E dopo aver invaso la corsia opposta si sono scontrati contro una Lancia Y, su cui viaggiava Simonetta Cardone, 67, morta sul colpo.è avvenuto ieri, 1 luglio, in direzione Pomezia. A bordo dellaerano presenti cinque giovani: alla guida un 20enneno che, secondo i primi accertamenti, guidava il veicolo intestato alla società delproprietario di una ditta specializzata nella pulizia delle auto di lusso. Una vicenda che, a tratti,che ha visto coinvolto il gruppo di youtuber The Borderline, e che è costato la vita ...

Incidente frontale sulla Laurentina, con la Tesla travolgono un'auto: morta una donna RomaToday

