Sulemana sul Cagliari | «Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera»

(Di domenica 2 luglio 2023) Ibrahim, centrocampista del, ha parlato attraverso i propri canali social ufficialisua nuova avventura in Sardegna Ibrahim, centrocampista del, ha parlato attraverso i propri canali social ufficialisua nuova avventura in Sardegna. PAROLE – «Sono così felice di entrare a far parte difantastico club. Nondimia. Forza».

Prestante fisicamente,abbina corsa ad un'ottima capacità di interdizione, qualità che gli consentono di avere spesso la megliodiretto avversario, recuperare palla e far ripartire così ...2023 - 07 - 01 17:29:47 Amrabat, anche il Manchester Unitedcentrocampista viola Il Manchester ... 2023 - 07 - 01 16:00:25 Ufficiale:dal Verona al Cagliari Il Verona ha cedutoal ...Se ne va il centrocampista ghanese Ibrahim, se ne va al Cagliari . Ma amore chiama amore ...far della sera, quando la brezza marina solletica l'animo di chi scruta il nulla, apprendiamo ...

Ibrahim Sulemana è ufficialmente un giocatore del Cagliari. La società lo annuncia con un comunicato sul suo sito. Sulemana, mediano ghanese classe 2003, arriva a titolo definitivo dal Verona per circ ...