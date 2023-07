STATS – Dentro Brozovic | fuori Luiz Gustavo | come cambia il centrocampo dell’Al-Nassr

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 luglio 2023) Tutti i numeri e le statistiche del possibile impatto di Marcelo, centrocampista ex Inter, sull’Al«Si aspettava una maggiore considerazione dopo aver rinnovato lo scorso anno ad un mese dalla scadenza, rinunciando ai soldi del Barcellona. Si spiegano così i suoi tentennamenti iniziali e quindi anche la volontà di andare via solo alle sue condizioni: la sua prima scelta era la casacca blaugrana, ma i catalani erano troppo distanti dalle pretese dei nerazzurri»: il soggetto del pezzo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport è Marcelo, a suggerire che quest’ultima fase della sua storia interista avrebbe potuto avere un altro epilogo. Il croato, a soli 30 anni, si inserisce in quella ormai sempre più nutrita schiera di giocatori che nel pieno della loro carriera lasciano l’Europa, preferendo ...