Statali | più licenziati | uno su tre perché ha timbrato ma non è andato in ufficio In un anno saliti del 13%

(Di domenica 2 luglio 2023) L?ultimo caso ha fatto scalpore. È quello dell?insegnante di Chioggia che in 24 anni di carriera è stata assente per ben 20 anni. Alla fine è stata licenziata, ma ci...

... lagrande Private Military Company della federazione Russa, e quello del suo leader Yevgeny ... O ancora, le Pmc di Pechino si prestano come 'consiglieri militari' alle strutture militari, ...... in buona parte frutto del mutamento anagrafico della popolazione, sempreanziana, ma che in ... TUTTO L'IMPATTO SULLE CASSEIl totale della spesa previdenziale a carico dello Stato arriverà ...Dalla pandemia in poi c'è stata invece una sorta di riscatto degli, considerati come ... I CONTROLLI Questo però non toglie che la macchina dei controlli sia probabilmente diventata...