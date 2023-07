Sposa scarica la sua damigella a poche ore dalle nozze e con un messaggio ' horror' | il motivo è agghiacciante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 2 luglio 2023) Unaha fatto fuori una delle sue migliori amiche dal proprio matrimonio per unassurdo eal tempo stesso: ecco cos'è successo Bridezillas è un programma americano all'interno del quale giovani spose raccontano tutti i passaggi che le condurranno a vivere al meglio il grande giorno. Il problema è che a volte i matrimoni danneggiano seriamente il cervello di coloro che ne sono protagonisti. Non se ne conosce il, ma la parte visiva di unadurante giorno del proprio matrimonio in certi casi può avere la meglio sulle sue relazioni, sulle sue amicizie e sulla sua moralità ed educazione. Tutto ciò si percepisce chiaramente in unche è diventato famoso in tutta l'America dato che laha deciso di dire alle sue damigelle ...