(Di domenica 2 luglio 2023)- Due anni fa il momento più bello per inisti, l'arrivo di José Mourinho, due anni fa il momento più difficile per Leonardo, l'infortunio in nazionale. Partita dell'Europeo, ...

Di certo con la sua famiglia, ovunquegiocherà la prossima ...Mercato Roma, caos sulle fasce: Karsdorp ein vendita. Celik in, confermato Zalewski VUOTO A DESTRA Da traditore ha saltato otto partite di campionato, dal 13 novembre al 2 di ...inApparentemente le sorti di Paulo Dybala non sembrano essere in dubbio. L'argentino ha ... In dubbio anche il destino di Leonardo: l'esterno ha ancora un anno di contratto ma, se ...

Spinazzola in bilico, la Roma non si è fatta viva: la situazione Corriere dello Sport

ROMA - Due anni fa il momento più bello per i romanisti, l’arrivo di José Mourinho, due anni fa il momento più difficile per Leonardo Spinazzola, l’infortunio in nazionale. Partita dell’Europeo, vitto ...Il terzino gallese conosce bene Mourinho e potrebbe andare via dal Tottenham dopo l'arrivo di Udogie. Ai loninesi piace ancora Ibanez ...