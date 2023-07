Sottosegretario Frassinetti | “voti numerici alla primaria” al posto dei giudizi

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 2 luglio 2023) "La scuola è un problema da qualsiasi lato la si analizzi in questo momento. Tantissimi anni di lassismo e non curanza hanno prodotto una tipologia di scuola problematica per lo studente e per il docente, ed è da qui che vogliamo ripartire per ritrovare l'autorevolezza del docente che viene preso a coltellate, a pallini ad aria compressa, perché ha perso autorevolezza. L'articolo .