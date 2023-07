Sorpresa Ucraina u21 | Francia eliminata! Trubin protagonista

(Di domenica 2 luglio 2023) Giornata storica per l’Under 21, che ha eliminato ladagli Europei di categoria con il risultato di 3-1. Anatoliyè statoassoluto. FENOMENO – L’Under 21 scrive la storia del calcio locale e passa alle semifinali degli Europei di categoria. La nazionale ha battuto la, la squadra sulla carta più forte del torneo, con il risultato di 3-1.assoluto è stato il portiere su cui c’è l’interesse dell’Inter, Anatoliy. Il giovane classe 2001 dello Shakhtar Donetsk in scadenza di contratto l’anno prossimo ha compiuto cinque parate nella partita, risultando decisivo per la vittoria dei suoi firmata dalla doppietta di Sudakov e la rete finale di Bondarenko. Per lanon è ...

Euro 2023 viaggia verso il gran finale: si sono conclusi i quarti di finale degli Europei Under 21 che si disputano in Romania e Georgia, ed è stato delineato il quadro delle semifinali . A sfidarsi a ...L'Ucraina stupisce ancora e centra le semifinali dell'Euro U21. Nei quarti la formazione di Rotan ha battuto la Francia in rimonta per 3-1 e andrà così, oltre al penultimo atto del torneo, pure alle O ...