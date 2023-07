Sorella di Barbara d' Urso contro scelta Mediaset | «Facciamo rumore ca**o!»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 2 luglio 2023) Il cuore pare sia una caratteristica che accomuna più componenti della famiglia d'. Lo dimostra Daniela,did', che sui social ha rotto il silenziola cacciata della conduttrice da Pomeriggio 5 e inveendocoloro che, a più riprese, si sono macchiati di avere insultato o lanciato insinuazioni prive di fondamento nei precedenti anniMaria Carmela. Quella di Daniela potrebbe diventare una vera e propria battaglia per non affossare il nome dell'ex conduttrice del pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione. Una battaglia che, se avviata, potrebbe trovare sostegno da più fronti. Come si apprende dal comunicato, la decisione sarebbe stata consensuale di non rinnovare il mandato di una prossima conduzione dopo 15 anni, ma molti ...