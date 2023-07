Somalia | Meloni | ' grazie a militari italiani che tengono alto Tricolore nel mondo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Sono trascorsi trent'anni dalla tragica battaglia del ‘Checkpoint Pasta' a Mogadiscio. Il 2 luglio 1993, miliziani somali attaccarono una colonna del contingente nazionale italiano impegnato nella missione condotta sotto egida Onu per garantire l'arrivo degli aiuti umanitari al popolo della, ridotto alla fame e alla sofferenza dalla lotta di potere tra fazioni tribali. Tre giovani e valorosi-il sottotenente Andrea Millevoi, il sergente maggiore Stefano Paolicchi e il caporale Pasquale Baccaro- caddero vittime dell'attacco. Altri trentadue rimasero feriti, alcuni dei quali anche molto gravemente. Uno di loro, il tenente colonnello Gianfranco Paglia, perse l'uso delle gambe ma in questi anni non ha mai fatto venire meno il suo impegno per mantenere vivo il ricordo di quello che è ...