Sollevamento pesi | Europei Youth 2023 | Pilato argento nella -49 kg | secondo posto per Zola nella -40 kg U15

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) Cominciano benissimo i Campionatidiper ciò che concerne i colori azzurri. Sulla pedana di Chisinau, in Moldavia, Ettoreha conquistato-49 kg una splendida medaglia d’oro di slancio, ottenendo poi l’di strappo e nel totale. Una prova decisamente arrembante quella dell’azzurrino che, dopo aver alzato al primo tentativo 79 kg, ha tirato su proprio 81 kg, fallendo poi l’ultima chance, dove aveva addirittura provato gli 85 kg. Con uno slancio pulito in cui ha eseguito in progressione le alzate di 98 kg, 101 kg e 105 kg, il giovanesta ha totalizzato 186 kg, appena una misura in meno rispetto al bulgaro Dzhan Zarkov,di strappo e oro ...