Soffocata da un boccone durante il pranzo di nozze | morta la mamma dello sposo

(Di domenica 2 luglio 2023) Un matrimonio si è trasformato in tragedia sabato in provincia di Pescara. Lada undi ciboil ricevimento nuziale.La donna aveva 85 anni ed era residente in un paese della Val Pescara. Stava partecipando aldiorganizzato dal...

Una triste e inaspettata disgrazia ha colpito la festa di nozze di un giovane sposo, quando sua madre è deceduta soffocando durante il banchetto presso un rinomato ristorante di Serramonacesca, ...Una donna è mortain un ristorante di Manoppello nel primo pomeriggio di sabato 1 luglio a causa di un(un pezzo di prosciutto) andato di traverso mentre stava pranzando. A decedere è stata una donna ...Donna di 85 anni muore per soffocamento mentre mangia al ristorante. È accaduto in un paese in provincia di dove una donna è morta nel primo pomeriggio in un ristorante in seguito a soffocamento da ...

Madre dello sposo muore soffocata al matrimonio del figlio, boccone di traverso al banchetto di nozze ilmattino.it

Una donna è morta in un ristorante di Serramonacesca (Pescara) in seguito a soffocamento da corpo estraneo. La donna, una 85enne residente a Cugnoli (Pescara) era al matrimonio di suo figlio, quando, ...La gioia e la felicità del matrimonio si trasformano in lutto, lasciando tutti i presenti increduli di fronte a questa disperata perdita ...