Smart working | cosa cambia dal 1° luglio | per chi vale la proroga e a quali condizioni

(Di domenica 2 luglio 2023) Ladel lavoro agile per alcune categorie specifiche è scaduta il 30 giugno, per altre invece è stata estesa al 30 settembre o al 31 dicembre:sapere

Leggi Anche Settimana corta e, ecco la ricetta del governo nel piano su energia e clima inviato all'Ue Sabato il governo ha incassato l'appoggio del segretario della Cisl, Luigi Sbarra ,...A sorpresa, nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima dell'Italia, il governo ha inserito anche una 'forte' spinta alloe all'accorciamento della settimana lavorativa. Il ...Il piano del governo per ridurre le emissioni passerà anche da un cambiamento delle nostre abitudini di lavoro, come una accelerazione sulloe la settimana corta . È quanto ha previsto il governo nel Pniec , il Piano nazionale per l'Energia e il Clima che il governo ha inviato all'Europa e che prova a dettagliare le mosse del ...

Il ricorso massiccio allo smart working, iniziato a partire dai primi mesi del 2020 con il deflagrare della pandemia di Covid, potrebbe presentare il conto in termini di danni alla salute dei lavorato ...L’Europa chiede di ridurre considerevolmente le emissioni e l‘Italia risponde. Non solo incentivando l’utilizzo di auto elettriche ma anche con una forte spinta verso la riduzione degli spostamenti de ...