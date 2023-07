Stephen Hawking, genio della fisica teorica e della cosmologia, aveva appena 21 anni quando nel 1963 gli fu diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (). Gli avevano dato appena due anni di vita, ma Hawking è sopravvissuto fino a 76 anni, in un tripudio di scoperte fondamentali per la conoscenza di buchi neri e origine dell'universo, ricoperto di ...'Per una patologia complessa come la, che ha un impatto importante sulla vita della persona e ...perché preservare la salute visiva significa prima di tutto rispondere al desiderio primario ..."Per una patologia complessa come la, che ha un impatto importante sulla vita della persona e ...perché preservare la salute visiva significa prima di tutto rispondere al desiderio primario di ...

Sla, ecco la terapia innovativa: dopo 25 anni la ricerca riaccende la speranza ilmessaggero.it

Stephen Hawking, genio della fisica teorica e della cosmologia, aveva appena 21 anni quando nel 1963 gli fu diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Gli avevano dato appena due anni ...Per una patologia complessa come la Sla, che ha un impatto importante sulla vita della ... presidente dei Centri Clinici NeMO, che continua – Ecco perché preservare la salute visiva significa prima di ...