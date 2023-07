Singo nome nuovo per la fascia! Valutazione Torino alla portata – TS

(Di domenica 2 luglio 2023) Ilper la fascia destra, una volta perso Raoul Bellanova, è quello di Wilfred, messo sul mercato dalper fare cassa. La sua, secondo Tuttosport, èdell’Inter. FASCIA DESTRA – Ilprende Raoul Bellanova dal Cagliari “strappandolo” all’Inter, e i nerazzurri puntano su Wilfred. Il calciatore è stato messo sul mercato dai granata per cercare di monetizzare. Ha un contratto in scadenza nel 2024 e su di lui c’era l’interesse del Milan ora defilato. Urbano Cairo lo valuta circa 15 milioni, ma un’offerta tra i 10 e i 12 milioni più bonus dovrebbero bastare per convincere la proprietà a cedere il giocatore che a 22 anni ha già giocato 98 partite in Serie A. Fonte: Tuttosport – Stefano ...

Ilnuovo è quello di Wilfried, che non ha rinnovato con il Torino ed è in scadenza a giugno 2024 con i granata. Ante Rebic : Fali Ramadani, secondo il Corsera, ha proposto uno scambio tra ...Nuovodi mercato per il Milan, che ha messo gli occhi su Wilfrieddel Torino. L'esterno destro ivoriano è in scadenza nel 2024 e i granata potrebbero decidere di cederlo per non perderlo a ...Ma il mercato del Milan non si ferma, anzi: ilnuovo di queste ore è quello di, esterno destro classe 2000 in scadenza nel 2024 con il Torino . Sono state chieste informazioni al club ...

SINGO NOME NUOVO PER IL MILAN - Sportmediaset Sport Mediaset

Un anno fa era toccato a Bremer e alla fine l'aveva spuntata Urbano Cairo, riuscito a piazzare il brasiliano alla Juventus per un cifra congrua,. Oggi tocca a Schuurs e Singo che non ...Come riporta la Gazzetta si prospetta un derby di mercato tra Milan e Inter per Singo. L’esterno destro del Torino è valutato 10 milioni di euro. Ci sarebbero stati i primi incontri e da quanto trapel ...