Si buttano in picchiata | poi Scatta l' allarme gabbiani | italiani terrorizzati

(Di domenica 2 luglio 2023) Il cielo è blu, le calli sono come d'abitudine affollate; ci si muove quasi a stento, tra turisti in ciabattine e cellulare in mano come da “protocollo”. Tarda mattina, viene un certo languorino. A Venezia i tramezzini sono una vera prelibatezza, contraddistinti dalla farcitura abbondante e dalla morbidezza del pane. Non si può resistere: detto fatto, ecco accaparrato il prezioso fagottino, ma non si può mangiare così, in mezzo alla calle piena di gente, non c'è gusto a mangiarlo tra il chiasso e la confusione, senza potersi fermare un momento per assaporarlo. Poi, non ci si faceva caso prima, ma adesso effettivamente, nel giro di pochi istanti, ci si sente attentamente osservati, quasi circondati, ci sono già sei, sette grossiche sgambettano tra la gente. Come mai? Quale sarà l'esca che li avvince? Improvvisamente si capisce: il tramezzino tenuto in mano. ...