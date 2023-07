Show di Sgarbi al Maxxi E l' opposizione insorge

"Il laidodial Maxxi è semplicemente irricevibile. Ed è ancora più grave perché messo in scena in un luogo di Cultura tra i più importanti del paese. Vicinanza dunque a tutti i ..."Houellebecq dice che c'è un momento della vita in cui noi conosciamo un solo organo: il cazzo", ha detto tra l'altro. "Il cazzo è un organo di conoscenza, cioè di penetrazione, serve a capire"...'Il laidodial Maxxi è semplicemente irricevibile. Ed è ancora più grave perché messo in scena in un luogo di Cultura tra i più importanti del paese. Vicinanza dunque a tutti i ...

Sgarbi show al Maxxi insieme a Morgan. I dipendenti inviano una ... ilGiornale.it

La serata inaugurale dell'Estate al MAXXI ha sorpassato il limite il 21 giugno, trasformandosi in un evento caratterizzato da volgarità e sessismo. Il video è uscito giorni dopo ...Il programma serale di musica, cinema, incontri e reading nella piazza del Museo romano guidato da Alessandro Giuli ha visto il 21 giugno un dialogo tra Morgan e Vittorio Sgarbi, con la partecipazione ...