"Le affermazioni dialsono inaccettabili e gravissime , segno di una regressione culturale preoccupante. Non bastano le parole del ministro Sangiuliano: non si può usare una grande ...Leggi anche Vittorioal centro del ciclone: inaugurazione con polemiche per l'Estate alA causare le polemiche, l'intervento del critico d'arte e sottosegretario alla Cultura , che ha ...Quelle pronunciate al'erano battute, erano giochi' che Vittoriorivendica contro la 'cancel culture': lo afferma lo stesso sottosegretario alla Cultura, in risposta alle polemiche sollevate dal suo intervento,...

Sgarbi al Maxxi, Sangiuliano: "Sessismo e turpiloquio sempre inammissibili" Adnkronos

Non si ferma la polemica dietro l'intervento di Vittorio Sgarbi al Maxxi di Roma quasi due settimane fa, a cui ha fatto seguito una lettera di gran parte dei dipendenti del museo al direttore per ...Ascolta l'articolo “La libertà di manifestazione del pensiero deve essere sempre massima e garantita a tutti, ma trova il suo limite nel rispetto delle persone. Anche le forme dell’espressione non dev ...