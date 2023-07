Sgarbi al Maxxi | Giuli si scusa con dipendenti

(Di domenica 2 luglio 2023) Il presidente della Fondazione: "Ho condiviso il loro disagio" “Non ho alcuna difficoltà a dirmi rammaricato e a chiedereanche allee aidelcon i quali fin dall’inizio ho condiviso questo disagio”. Così il presidente del, Alessandro, intervistato dal Tg1 nell’edizione delle 13.30, dice la sua sulla conversazione del 21 giugno tra Vittorioe Morgan che ha sollevato molte polemiche per il turpiloquio e le frasi sessiste pronunciate dal sottosegretario. “Quindi sono scuse che ilfa a se stesso innanzitutto e a tutte le persone che si sono legittimamente sentite offese da una serata che nei presupposti doveva andare su un altro binario”, aggiunge. “Tutto -spiega– nasceva ...

Così il presidente del, Alessandro Giuli, intervistato dal Tg1 nell'edizione delle 13.30, dice la sua sulla conversazione del 21 giugno tra Vittorioe Morgan che ha sollevato molte ...Secondo Braga, "le affermazioni dialsono inaccettabili e gravissime, segno di una regressione culturale preoccupante". Il movimento cinque stelle, da parte sua, chiede le dimissioni di ......('non c'è più pane Date loro le brioches!') - si prenda la briga di commentare ben 10 giorni dopo (in politica oggi 10 giorni sono un abisso di tempo) - quanto avvenuto alfrae Morgan ,...

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Si è arrabbiato. Anche lui. Amadeus, nelle ultime ore, ha infiammtoa i social con un post criptico che in molti hanno interpretato come una risposta a Morgan e ...