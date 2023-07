Sgarbi al Maxxi di Roma | parolacce e sproloqui Molte polemiche | lui contrattacca | Intollerabile | allora censuriamo Pasolini e Battisti? - VIDEO

AGI - Non si placano le polemiche dopo l'intervento del Sottosegretario alla Cultura Vittorioall'evento inaugurale del programma estivo del teatrodi Roma. I dipendenti della Fondazione hanno protestato per i toni poco consoni, e anzi intrisi di volgarità, parolacce ed ...Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano prova a smarcarsi dal sottosegretario Vittorio, sotto accusa per le esternazioni a un seminario al museodi Roma che hanno scatenato durissime polemiche . Sangiuliano che intanto ha scritto al presidente del museo, Alessandro Giuli, ...Lo sottolinea il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha scritto una lettera al presidente del, Alessandro Giuli, per chiedere spiegazioni sulla serata con ospite Vittorio...

Sgarbi chiama Tony Renis dal palco del Maxxi: “Siamo qui in questa robaccia di museo costruito da… Il Fatto Quotidiano

«Sono da sempre e categoricamente lontano da manifestazioni sessiste e dal turpiloquio, che giudico sempre e in ogni contesto inammissibili e ancor più in un luogo di cultura e da ...I dipendenti del Maxxi hanno protestato per i toni poco ortodossi del Sottosegretario alla Cultura e hanno scritto una lettera al presidente della Fondazione per ribadire la loro fiducia e per chieder ...