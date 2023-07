Sgarbi al Maxxi accusato di sessismo e volgarità | si difende | “Polemica strumentale” Il ministro Sangiuliano chiede spiegazioni

(Di domenica 2 luglio 2023)alsi è reso protagonista, ancora una volta, di uno scivolone a causa di una serie frasi volgari pronunciate durante un intervento pubblico. Il critico d’arte, come è noto, ora ricopre un ruolo istituzionale – è sottosegretario alla Cultura, e ilGennaro, per questo,sull’accaduto, mentre il Pd sollecita l’intervento della Meloni.aldi, si: “” Vittorioè statodi, nessuna sorpresa, ma ora ricopre un ruolo istituzionale. Il ...

nella bufera, Sangiuliano condanna sessismo e turpiloquio La risposta del presidente delnon si è fatta attendere. Intervistato dal Tg1, Alessandro Giuli ha dichiarato: 'Non ho alcuna ...Secondo Braga, "le affermazioni dialsono inaccettabili e gravissime, segno di una regressione culturale preoccupante". Il movimento cinque stelle, da parte sua, chiede le dimissioni di ...Quindi a posteriori non c'è spazio per alcuna considerazione che ricalchi lo schema che abbiamo visto nell'inaugurazione dell'Estate al". Parole inaspettate quelle diper le quali Giuli ...

Sgarbi è stato accusato di essere volgare e sessista. Nulla di nuovo, se non fosse che ora il critico d'arte ricopre un ruolo istituzionale."Tutto nasceva con presupposti diversi, doveva essere una libera e mite conversazione tra un artista e un sottosegretario. Durante la ...