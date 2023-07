Settimana corta e smart working | ecco la ricetta del governo nel piano su energia e clima inviato all’Ue

(Di domenica 2 luglio 2023) L’Europa chiede di ridurre considerevolmente le emissioni e l‘Italia risponde. Non solo incentivando l’utilizzo di auto elettriche ma anche con una forte spinta verso la riduzione degli spostamenti dei cittadini. Edladel ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Nella proposta di aggiornamento delnazionale integrato per l’e il(Pniec), da poco inviata a Bruxelles, l’esecutivo ha puntato in particolare sulla spinta alloe allalavorativa. Sono queste le due grandi novità contenute nelle 445 pagine inviate alla Commissione europea: dentro anche l’efficientamento degli edifici pubblici, incentivi per le ristrutturazioni delle case e aumento dell’utilizzo dei servizi ...

L’Europa ha fissato l’asticella in alto. Molto in alto. Così per ridurre le emissioni delle auto, non basterà spingere sui veicoli elettrici e potenziare il ...Nel piano Nazionale per l’Energia e il Clima presentato a Bruxelles per ridurre le emissioni il governo mette in fila alcune delle azioni da spingere per ...