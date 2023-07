Settebello batte gli Usa | sarà finale di World Cup con la Spagna

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 2 luglio 2023) La nazionale di Campagna strappa il pass per i Mondiali di Doha 2024 LOS ANGELES (STATI UNITI) - Ilsupera 15-12 gli Stati Uniti e si qualifica per ladellaCup, dove affronterà i campioni del mondo della, alle 19 ora californiana (+9 ore in Italia), che hanno battuto