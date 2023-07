Servizi | Guerini | ' su 400 intercettati notizie su audizioni Copasir senza fondamento'

(Di domenica 2 luglio 2023) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "In riferimento all'articolo apparso su 'Il Tempo' di questa mattina dal titolo 'I 400a loro insaputa' che cita alcuneavvenute al, si ricorda che le sedute del Comitato sono segrete e si precisa che leriportate dall'articolo in merito ai contenuti dellecitate sono destituite di". Lo ribadisce il presidente del, Lorenzo

... la commissione bicamerale di controllo parlamentare deiSegreti, perde il suo secondo commissario " Borghi, appunto " e resta col solo presidente della Commissione, Lorenzo. Il quale ......risorse sufficienti neanche per combattere l'inflazione vuol dire che sceglie di tagliare i... Secondo Lorenzole posizioni del M5s sull'Ucraina sono inaccettabili. Come fa conciliare ...'Nessuno vuole azzoppare la segretaria', ribatte Lorenzo, capo della corrente moderata di ... per Giorgio Gori, porta a una 'paralisi delle amministrazioni' e 'peggiora la qualità deia ...

Servizi: Guerini, 'su 400 intercettati notizie su audizioni Copasir ... La Nuova Ferrara

La Meloni si è confrontata con i ministri di Esteri e Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e i respons ...Il Pd è subito impegnato nella prima mischia con la minoranza interna. «La dialettica, se leale, anche quando è aspra, non è lesa maestà, ma se portata avanti con solidarietà e rispetto serve ...