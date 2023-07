Serie A | Pogba torna ad allenarsi una settimana prima per dimostrare di essere ancora primo al mondo

(Di domenica 2 luglio 2023) 2023-07-02 13:07:32 Il web è in trepidazione: En l’ultimo calciomercato estivo, La Juventus ha chiuso il ritorno di Paulal Turno. Dopo una superlativatappa nella squadra italiana, le aspettative con il nuovo acquisto erano alle stelle. Tuttavia, La prestazione di Paulla scorsa stagione è stata molto scarsa e si potrebbe confermare che era uno dei grandi delusioni del 22/23. Desideroso di fare ammenda ediun giocatore di livello mondiale, Paultornerà adoggi con la Juventus a Torino. È una decisione a sorpresa, visto che l’appuntamento ufficiale per il rientro al lavoro della squadra italiana avverrà entro una. Da questa parte, il centrocampista francese ...

... bassa incisività e unadi risultati di gruppo complessivamente insoddisfacenti. Paul, centrocampista della Juventus (LaPresse) - calciomercato.itGià da domani il calciatore ex Manchester ...Da domani, Paultornerà ad allenarsi alla Continassa per preparare la prossima stagione diA con la Juve Da domani, Paultornerà ad allenarsi alla Continassa per preparare la prossima stagione diA con la Juve e per rimettersi a disposizione di Massimiliano Allegri dal ...... Rabiot sul lato di Iling Junior,, se sta bene, su quello di Chiesa. Uno tra Locatelli e ... anno scorso) soprattutto inA, impiegando Kostic dall'altra parte, nel ruolo che fu di Zambrotta, ...

Oggi torna Pogba: un mese per far innamorare di nuovo la Juve La Gazzetta dello Sport

Da domani, Paul Pogba tornerà ad allenarsi alla Continassa per preparare la prossima stagione di Serie A con la Juve Da domani, Paul Pogba tornerà ad allenarsi alla Continassa per preparare la prossim ...Il francese è pronto ad allenarsi da domani e a tornare importante per i bianconeri dopo una stagione a dir poco tormentata.