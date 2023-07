Sentiero degli Dei | quando la triste cronaca riporta in auge un percorso incantato

(Di domenica 2 luglio 2023) Un tragico incidente ha scosso ilDei; Natalia Hogstom, una giovane escursionista finlandese, ha perso la vita durante la sua vacanza a Ravello, lungo la splendida costiera amalfitana. Questo recente fatto diha gettato unaombra su uno dei sentieri più celebri al mondo per gli amanti del trekking. Mentre esplorava ilinfatti, Natalia è precipitata in un dirupo, lasciando sgomenti i soccorritori che hanno cercato di raggiungerla in tempo. In questo articolo, esamineremo l’incidente tragico e sottolineeremo l’importanza della sicurezza e della consapevolezza durante le avventure sulDei. IlDei dunque è tornato agli onori della, ahi noi ...

Una turista finlandese di 21 anni è morta sabato dopo essere caduta in un precipizio mentre percorreva, in compagnia di un ragazzo, il Sentiero Dei Dei. Il tragico incidente è avvenuto nel territorio del comune di Agerola, in provincia di Napoli, nei pressi del punto denominato 'mattonella 7'. Sul luogo sono intervenuti in ... Una turista finlandese di 21 anni è morta dopo essere caduta mentre percorreva con un ragazzo il Sentiero Dei Dei nel territorio di Agerola, in Costiera amalfitana, questa mattina intorno alle 11.30. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per chiarire dinamica. Secondo gli investigatori si ...

È stato sequestrato su dispisizione della Procura di Torre Amnunziata il tratto del Sentiero degli Dei, interdetto da circa cinque anni per una frana, da cui ieri è caduta la ragazza finlandese ...