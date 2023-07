Sei rimasto solo Tu | Alex

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 2 luglio 2023) Al momento dell’uscita di questo editoriale, sono 638 giorni cheander Hammerstone detiene il MLW World Heavyweight Title. Il secondo regno più lungo di sempre dalla nascita del titolo nel 2002, primo campione di allora Shane Douglas. C’è sempre un bel margine da superare per battere invece il regno di Jacob Fatu, durato 819 giorni. Dalla vittoria del Titolo, Hammerstone ha buttato giù dalla sua personale torre diversi avversari: Pagano, Holliday, Fatu (per due volte, tre contando anche la conquista della cintura proprio ai danni del samoano), Bandido, Richards, Nduka. Un regno solido e convincente, una certezza ferma e sicura in una MLW che specie dal post Pandemia in poi e con la ripresa degli show con il pubblico, invece ha avuto molti cambi (televisivi, di roster e di booking). Attualmente, nel 2023 chi potrebbe detronizzare il Martello ...