Sei italiani su dieci sono rimasti a piedi con la propria auto

Leggi su velvetmag

(Di domenica 2 luglio 2023) Pendolari che vanno al lavoro o a scuola, partenze con gli amici, viaggi per far visita ai parenti o semplicemente in vacanza. Glitrascorrono molto tempo ine, ovviamente, la maggior parte di loro potrebbe raccontare un aneddoto nel rimanere acon la. Partendo da questo presupposto, Parclick, la principale piattaforma online per la prenotazione di parcheggi in Europa con oltre tre milioni di utenti attivi, ha pensato di scoprire qualile disavventure più frequenti deglimobilisti, incoraggiando i suoi utenti a condividere gli aneddoti più divertenti. Rimanere acon laperchè succede? Rimanere acon la ...