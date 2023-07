Se aderisci a questo bonus lo Stato ti ridà subito il 75% della spesa | succosa opportunità

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 2 luglio 2023) Una preziosaper ottenere il 75% dei costi sostenuti: ecco ilche può far risparmiare ingenti quantità di denaro Vedersi restituire il 75% dei costi sostenuti, godendo dunque di un risparmio estremamente importante, tanto più in un periodo non facile come quello che stiamo attraversando. È il focus di unche rappresenta un’da non lasciarsi scappare ed in merito al quale l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito una serie di chiarimenti relativi alla sua applicazione e al tetto massimo die detrazioni: l’agevolazione da cogliere al volo (ilovetrading.it)L’agevolazione è ad oggi la sola che consente di ottenere ancora lo sconto in fattura o la cessione del credito, andando inoltre a coprire, nel rispetto dei parametri che il ...