Sandokan era oggetto preferito di conversazioni neidelle. Eserciti di donne sognavano ad occhi aperti l'esotico e affascinante Kabir Bedi che ne interpretava il protagonista e ...... come le oltre 30 Aule Natura già realizzate con WWF Italia all'interno deidi altrettanteitaliane, di cui beneficeranno oltre 11 mila bambini (e le Aule Natura saranno oltre 50 in ...Ancora , 750 mila euro in favore della riqualificazione di aree verdi, campi gioco e... Per quanto riguarda la, alle variazioni di bilancio in favore di opere pubbliche si aggiungono le ...

«Scuole, cortili, Rsa. I burattini entrino nella vita della città» L'Eco di Bergamo

Ritorna, a partire da domani, il tradizionale appuntamento estivo con i concerti di Villa Simonetta, che accompagneranno il pubblico milanese fino al 7 luglio. (ANSA) ..."Allarme, questa è un’invasione". Il grido di tanti residenti e dell’Amministrazione di Pessano con Bornago, che si trovano a fare i conti con una vera e propria colonia di ibis sacri che hanno deciso ...