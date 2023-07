Scopri perché alcuni dei tuoi cibi trasformati preferiti sono in realtà BUONI per la tua salute

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 2 luglio 2023) Oggi Notizie Negli ultimi tempi si è parlato molto deiultra processati e del loro potenziale impatto sulla. Ma cosaesattamente iultra processati e qualile loro differenze rispetto ai? Un'esperta in nutrizione spiega che mentre iultra processati, come dolci e pasti pronti, dovrebbero essere limitati, cichealtamente nutritivi e dovrebbero essere inclusi in una dieta equilibrata. La nutrizionista offre anche suggerimenti su come sceglierepiù sani, come i fagioli conservati in acqua e frutta e verdura in scatola con basso contenuto ...