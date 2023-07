Scopri la Risposta dell’Esperto | Quale Terra Utilizzare per Far Sbocciare le Begonia?

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 2 luglio 2023) Quando si tratta di coltivare begonie, molte persone si chiedono quali terreni siano ideali per la crescita sana di questi fiori. Laè una delle piante più versatili in giardino, ma è importante fornirle il terreno adatto per raggiungere il massimo dei risultati. TIPI DI TERRENO Esistono tre tipi principali di terreno, ciascuno adatto a un certo tipo diArgillosa Le begonie amano un terreno argilloso, che è ricco di sostanze nutritive e ha un buon drenaggio. Se il terreno è troppo argilloso, è possibile aggiungere sabbia per renderlo più drenante.Sabbiosa Il terreno sabbioso è ideale per le begonie che preferiscono un ambiente asciutto, come ad esempio le begonie cresciute in contenitori. Il terreno sabbioso è ben drenato e lascia passare più acqua rispetto ai terreni argillosi. Mescolanza ...