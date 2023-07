Scontri Francia ultime notizie Macron convoca riunione all’Eliseo questa sera Dal 3 luglio accesso a internet limitato Scontri anche a Losanna | in Svizzera

(Di domenica 2 luglio 2023) Incidenti si sono verificati nella tardata in molte città dia seguito delle proteste per la morte di un giovane a Nanterre, ucciso dalla polizia martedì scorso.e arresti a Rennes, Nizza, Marsiglia, Lione

AGI - Continua l'ondata di disordini ei ndopo la morte di Nahel, il diciassettenne ucciso da un poliziotto a Nanterre. Nella quinta notte si sono registrati tumulti a Lione, Parigi e Marsiglia, e oltre 1.000 persone sono ...I disordini in tutta lasono apparsi meno intensi sabato, poiché decine di migliaia di ... anche se c'è stata una certa tensione nel centro di Parigi e sporadicia Nizza, Strasburgo e ...... un giovane di 17 anni a Nanterre, laè stata teatro di violente proteste. Durante la quinta notte di manifestazioni, si sono verificati, saccheggi e danni alle proprietà in ...

Caos in Francia, quinta notte di scontri: gli arresti salgono a 719. Macron rinvia la visita a Berlino Corriere della Sera

In Francia è stata la quinta notte di scontri dopo l'uccisione del 17enne Nahel, ma la protesta si è allargata alla Francia.Quinta notte di disordini e scontri in Francia con oltre 700 arresti. Tensioni sugli Champs-Elysées a Parigi. Un'auto in corsa è stata lanciata contro l'abitazione del sindaco di L'Hay-les-Rose ...