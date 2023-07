Scontri Francia ultime notizie Macron convoca riunione all’Eliseo Prefetto Parigi | anche gilet gialli tra manifestanti Scontri anche a Losanna | in Svizzera

(Di domenica 2 luglio 2023) Incidenti si sono verificati nella tarda serata in molte città dia seguito delle proteste per la morte di un giovane a Nanterre, ucciso dalla polizia martedì scorso.e arresti a Rennes, Nizza, Marsiglia, Lione

Ancora proteste dopo l'uccisione da parte della polizia del giovane Nahel Merzouk: nella notte incidenti si sono registrati sugli Champs - Elysées a Parigi e a Rennes, Nizza, Marsiglia, Lione e Brest, ...La quinta notte è stata più tranquilla delle precedenti ma non sono comunque mancatie violenze. Innon si placano le tensioni esplose dopo la morte del giovane Nahel, ucciso martedì scorso da un poliziotto a Nanterre. Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin ...Sono infatti oltre 700 le persone arrestate nella quinta notte di disordini in. Nei freddi ... A Rennes, Nizza e Lione ci sono statitra i manifestanti e la polizia. A Marsiglia si ...

Francia, oltre 3mila arresti per scontri. Dal 3 luglio accesso limitato a internet. FOTO Sky Tg24

Per contrastare i manifestanti, erano stati mobilitati 45 mila agenti in tutto il Paese. L’Iran chiede alla Francia di «porre fine al trattamento violento del suo popolo». Assalita la casa del sindaco ...Infiamma la Francia la "protesta dei ragazzi", così chiamata per l'età media degli arrestati, molti dei quali minorenni.