Scontri Francia ultime notizie Incidenti a Rennes | Brest | Marsiglia e Lione La rivolta contagia la Svizzera

(Di domenica 2 luglio 2023)si sono verificati nella tarda serata in molte città dia seguito delle proteste per la morte di un giovane a Nanterre, ucciso dalla polizia martedì scorso.e arresti a, Nizza,

... la rivolta che sta incendiando lafa proseliti, dopo gli appelli alla protesta lanciati dai manifestanti su Snapchat e Tiktok. A Losanna ci sono statiin centro, con 200 giovani che ......La rivolta che sta incendiando le 'banlieue' infa proseliti anche in Svizzera , dopo gli appelli alla protesta lanciati dai manifestanti su Snapchat e Tiktok. A Losanna ci sono stati...La rivolta che sta incendiando le 'banlieue' infa proseliti anche in Svizzera, dopo gli appelli alla protesta lanciati dai manifestanti su Snapchat e Tiktok. A Losanna ci sono statiin centro, con 200 giovani che hanno affrontato ...

In Francia sono proseguite le violenze urbane connesse all'uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre. Sono 486 gli arresti effettuati nella quinta notte di disordini in varie città, ...Quinta notte di scontri in Francia. Non si fermano le proteste per la morte del 17enne Nahel, ucciso da un agente di polizia dopo un controllo a un posto di blocco. La rabbia si allarga ancora ...