Scontri Francia ultime notizie Dal 3 luglio accesso a internet limitato durante la notte Incidenti a Rennes | Brest | Marsiglia e Lione

(Di domenica 2 luglio 2023)si sono verificati nella tarda serata in molte città dia seguito delle proteste per la morte di un giovane a Nanterre, ucciso dalla polizia martedì scorso.e arresti a, Nizza,

, arresti, danni ai negozi: a Losanna oltre cento giovani hanno ripetuto il copione di questi ultimi giorni in, dove sono in corso violente proteste per l'uccisione del 17enne Nahel a ...ZURIGO " Contagia anche la Svizzera la rivolta scoppiata in, dopo l'uccisione di Nahel , il 17 enne di origine algerina, abbattuto a Nanterre da un brigadiere della Polizia Nazionale. Nella serata di sabato primo luglio un centinaio di giovani, con il ...Lacontinua a bruciare. Proteste, disordini, auto incendiate. Il ministro dell'Interno Darmanin ... Feriti negli79 fra poliziotti e gendarmi. La rivolta francese ha contagiato anche la ...

Francia, quinta notte di scontri: oltre 700 arresti. La rivolta contagia la Svizzera. FOTO Sky Tg24

Il ministro francese ha spiegato che è stata una nottata più tranquilla, anche se gli scontri continuano e ci sono stati 719 fermi.Per contrastare i rivoltosi, erano stati mobilitati 45 mila agenti in tutto il Paese. L’Iran chiede alla Francia di «porre fine al trattamento violento del suo popolo» ...