Scontri Francia | il multiculturalismo ha fallito

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 2 luglio 2023) Sono curiosa di vedere come, dopo quanto sta avvenendo in, si potrà negare che ilha. Attenzione, quello “multiculturale”, non è l’unico modello di società “aperta” o di integrazione sociale. Il, nel suo senso più bieco, è quello schema di finta convivenza che presuppone il diritto degli immigrati a mantenere in tutto e per tutto la propria cultura di origine, evidentemente ignorando come questo alimenti una situazione di segregazione culturale. Segregazione che oggi viene alimentata dalla cultura no border e di cui le banlieue francesi sono la plastica rappresentazione e condanna. Tanto più alto è il grado di, inteso come compresenza su uno stesso territorio di diverse culture non integrate bensì segregate in mondi paralleli e non ...