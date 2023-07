Scienza | “ascoltato” per la prima volta il suono delle onde gravitazionali

(Di domenica 2 luglio 2023) E’ stato possibile “ascoltare”, per la, il “scaturito dalla fusione dei buchi neri supermassicci dell’Universo, causa della deformazione spaziotemporaleche attraversano la nostra galassia. La scoperta degli scienziati del North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves, un gruppo collaborativo di ricercatori provenienti da oltre 50 istituzioni negli Stati Uniti e all’estero, e’ stata pubblicata su The Astrophysical Journal Letters. I ricercatori hanno condotto un’analisistelle, note come pulsar, che ruotano centinaia di volte al secondo ed emettono impulsi radio simili a ticchettii di orologi cosmici altamente precisi. Gli ...

La scoperta delle onde gravitazionali a bassissima frequenza e ultra - lunghe promette di aprire una nuova finestra sull'universo e di fare luce sui fenomeni cosmici più misteriosi

Scienza, "ascoltato" per la prima volta il suono delle onde ... Il Denaro

Intervista all'artista multimediale Daniela De Paulis, che ha ideato A sign in space, progetto per cogliere e comprendere eventuali comunicazioni da una