Serve per avere unche permette di bandire gare o assegnare servizi sopra una certa soglia. 2 luglio 2023È bastato scambiare qualche battuta con la donna agli agenti per far scattare ilrosso per violenze in famiglia. Sono così state attivate tutte le procedure: sono anche stati allertati gli ...... dal 7 lugliol'ordinanza. Il sindaco Marchionna ha firmato l'ordinanza con la quale sarà ... al fine della realizzazione dell'impianto di segnaletica che dovrà essere conforme aldella ...

Scatta il codice appalti ma enti e comuni in ritardo Tiscali Notizie

È stata un’amica ad accompagnarla al pronto soccorso. Lei una giovane donna sulla quarantina, tremava ed era molto scossa. Quando i sanitari dell’azienda ospedaliera San ...Roma, 1 luglio 2023 - Esodo luglio 2023: ecco il calendario del traffico e i consigli di Viabilità Italia. Ma sono già in vigore le nuove regole del codice della strada 2023 riscritto dal ministro Sal ...