Scanzorosciate in lutto per la scomparsa di Filippo Giganti | 20 anni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 luglio 2023). Una comunità inper la morte di, 20enne di. Circa 16 mesi fa la scoperta della malattia:ha resistito fino a sabato 1 luglio, giorno in cui se n’è andato stretto nell’abbraccio della famiglia, di mamma Sonia, papà Michele, del fratello e della sorella minori. Era un ragazzo molto conosciuto in paese, “frequentava l’oratorio, si trovava spesso in piazza con i suoi amici e nei luoghi di aggregazione dei giovani della sua età – dichiara l’ex sindaco Davide Casati -. Sono rimasto in contatto con la sua famiglia in questi mesi difficili e sono andato a trovareall’hospice, dov’era ricoverato. È un grande dolore per tutti quanti perdere un ragazzo così giovane, così solare, così integrato nella ...