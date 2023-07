Santa Maria delle Grazie | fedeli in processione Festa | “Uno dei momenti più intensi e amati dalla città”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le celebrazioni in onore disono uno deipiùdi Avellino, da sempre devota alla Mamma di Gesù”. Così in un post sui social il sindaco del capoluogo, Gianluca. “Non potevo mancare a questo appuntamentono che raccoglie tutta la comunità sulla splendida collina dei Cappuccini – continua il primo cittadino – Oggi ho partecipato allae insieme alla mia gente ho recitato la novena in onore della Madonna, madre benevola e affettuosa di tutti noi e intermediaria misericordiosa verso il Signore. Avellino è Comunità”....