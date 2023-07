Sanremo | Sgarbi e Morgan contro Amadeus | “Perché non lo sfrattano? Non si intende di musica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Non solo volgarità e sessismo, la serata di Vittorioal Maxxi ha preso di mira anche il conduttore del festival di, dileggiandolo dal dal palco: “Domani mi occuperò del caso– dice il sottosegretario -, è possibile che didebba occuparsene? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?”. Poiincalza: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di… non dicolui non se nediquesto è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!”. Poi paragona il conduttore alla strega ...