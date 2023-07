Sangiuliano scrive a Giuli per il “caso” Maxxi E prende le distanze da Sgarbi | “Sessismo e turpiloqui sempre inammissibili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Gennaroha deciso di vederci chiaro. Il “” del, dove la serata inaugurale del programma di incontri estivo si è trasformata in una sagra delo facendo scoppiare la polemica, forse non può restare impunito. E quindi il ministro, dopo un primo imbarazzo, ha deciso di agirendo una lettera al presidente del museo, Alessandro, per chiedere spiegazioni su quanto accaduto. Già nella giornata di sabato primo luglio, quando è scoppiato il, interpellato dal Fattoquotidiano.it, sottolineando di non saperne nulla, aveva dichiarato di essere “contro ogni forma di volgarità”. Stesso concetto ripetuto in una nota ufficiale in cui il ministro incalza: “Sono da ...