Salvini studia il sorpasso a destra su Meloni | l’idea che spacca il centrodestra sull’alleanza con Le Pen e i tedeschi di Afd per le Europee

(Di domenica 2 luglio 2023) Nel futuro del governo dell’Ue e le alleanze nel Parlamento europeo, Matteovede «tutto il centrounito, senza i socialisti», dice in un’intervista al Corriere della Sera dove propone a Forza Italia ed FdI «un patto scritto, prima del voto: niente compromessi con la sinistra». L’unità diperò già si scontra con la proposta dell’attuale presidente di FI, Antonio Tajani, che aveva aperto a un’alleanza con il partito di Emmanuel Macron. Un’idea che per il leader della Lega «sembra sorprendente» perché si spera «un’alleanza con chi ci ha attaccato», dice a proposito delle critiche piovute da Parigi sul governo italiano.si dice certo di seguire le orme di Silvio Berlusconi, che in Europa si era sempre rivolto «anche alla grande famiglia liberale, ben diversa dai libera di Macron. Un’alleanza ...

si dice certo di seguire le orme di Silvio Berlusconi , che in Europa si era sempre rivolto "anche alla grande famiglia liberale, ben diversa dai libera di Macron. Un'alleanza tra ..."Non ritengo che ci sia bisogno di mettersi in mano a Fondi stranieri - la linea di- e a soggetti stranieri anche ..."Non ritengo che ci sia bisogno di mettersi in mano a Fondi stranieri - la linea di- e a soggetti stranieri anche perché 600.000 italiani nei giorni scorsi hanno sottoscritto i buoni del ...

Salvini studia il sorpasso a destra su Meloni, l'idea che spacca il ... Open

La premier mercoledì in Polonia cerca la sponda del Ppe Il fine: impedire gli inciuci coi progressisti. Asse con Ursula ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...