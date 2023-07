Salva madre e figlia con mare forza 3 | ma poi sparisce fra le onde | morto un 59enne

(Di domenica 2 luglio 2023) Hatoche erano tra lein un3 a Santa Severa, sul litorale romano, ma lui non ce l’ha fatta. L’uomo, dopo aver portato in salvo la bambina e la donna, si è sentito male sparendo tra le. Il corpo di Gianfranco Ricci, 59 anni, originario di Cerceteri. è stato poi recuperato indalla Guardia Costiera e portato al Gemelli, dove è deceduto. È tutto avvenuto sabato mattina intorno alle 11. Sul posto i carabinieri di Santa Severa. Come riporta il Corriere della Sera non c’era divieto di entrare in acqua e quel tratto di spiaggia non è vigilato da bagnini. Nonostante le, di 44 e 9 anni, sono entrate in acqua ma hanno cominciato a essere in ...

(Di domenica 2 luglio 2023) Un uomo di 59 anni si è tuffato in mare per salvare la vita a madre e figlia. Le due erano in forte difficoltà tra le onde in un mare forza 3. L'uomo ha portato in salvo la bimba e la donna, ma è poi morto.

"Diffondete il suo bene ovunque affinché ci sia rispetto per il prossimo come voleva lui. Perchè per lui non c'è stato". Commossa, con la voce rotta dal ...