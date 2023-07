Salario minimo | quanto vale in Europa?  Il confronto con i 9 euro proposti in Italia

(Di domenica 2 luglio 2023) Dei 21 Paesi Ue dove esiste illa Bulgaria è quella con il limite più basso pari a 2,37l’ora. Mentre il tetto più alto è in Lussemburgo pari a 13,37l’ora

... la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha già più volte ribadito il suo no e la ministra del Lavoro Marina Calderone ha confermato la linea, bocciando la legge sul. La proposta ...'L'idea secondo cui ilrappresenterebbe una soluzione radicale al dramma della povertà rischia di relegare sullo sfondo la complessità della questione, con la conseguenza di risultare miope rispetto ai reali ...Rispetto a paghe il più delle volte in nero di 4 - 5 euro l'ora i nove euro rappresentano certamente una paga molto più dignitosa in grado di tirar fuori tante ...

Salario minimo, la ministra Calderone boccia subito la proposta unica delle opposizioni Il Fatto Quotidiano

Dei 21 Paesi Ue dove esiste il salario minimo la Bulgaria è quella con il limite più basso pari a 2,37 euro l’ora. Mentre il tetto più alto è in Lussemburgo pari a 13,37 euro l’ora ...Il comitato politico regionale di Rifondazione comunista ha eletto Claudia Rancati e Jacopo Ricciardi nuovi co - segretari regionali. (ANSA) ...