Salario minimo | la controproposta delle opposizioni in sette punti | ma Italia Viva non la firma 

(Di domenica 2 luglio 2023)per emendare la proposta sul. Così l’opposizione si muove rispetto alla proposta allo studio del governo sull’adeguamentopaghe dei lavoratori: i gruppi hanno sottoscritto un documento in, senza però la firma di. Il deposito del documento in Aula: iI contenuti della proposta, che L'articolo proviene da Il Difforme.

Quale "Prima di discettare di alleanze, e persino prima di singole battaglie sacrosante come quella sul, dovremmo chiederci: cosa vuol essere il Pd Abbiamo preso il 33% con Veltroni ...Dopo la limonata c'è la battaglia del. C'è una novità stavolta: Carlo Calenda. Le forze di opposizione trovano un punto di caduta comune sul tema del, partendo da 9 euro ...E il segretario di Più Europa Riccardo Magi rafforza il concetto: 'non tollereremo in alcun modo che ilnon venga calendarizzato e discusso nel più breve tempo possibile'. In attesa ...

Salario minimo, la ministra Calderone boccia subito la proposta unica delle opposizioni Il Fatto Quotidiano

ROMA - "Depositeremo a breve, insieme alle altre opposizioni, la nostra proposta di Legge per l'introduzione del salario minimo legale. Un provvedimento che riguarda circa 3,5 milioni di lavoratori di ...A partecipare alla corsa per rivendicare la paternità della proposta è anche Giuseppe Conte. In un post apparso sui suoi profili social, il ...