Sabaudia Poligono | il presidente del Parco Nazionale del Circeo scrive a Mattarella

...il. Queste attività, che mettono in pericolo l'intero ecosistema marino, si sommano alla non risolta questione degli addestramenti militari e delle prove di tiro tra le dune di...non interverrà una delocalizzazione deldi tiro militare che sarà allestito dal Comando militare della Capitale, autore di un'ordinanza pubblicata nell'Albo pretorio del Comune di......non interverrà una delocalizzazione deldi tiro militare che sarà allestito dal Comando militare della Capitale, autore di un'ordinanza pubblicata nell'Albo pretorio del Comune di...

POLIGONO DI PANTANI D'INFERNO: "A SABAUDIA NESSUNA ... Latina Tu

Se i lanci di bombe sul litorale pontino non verranno bloccate, la stagione balneare di Sabaudia si interromperà in anticipo. L’appello: “Fermateli” ...“Sono giorni terribili per il nostro mare e le nostre spiagge, costantemente sotto attacco dalle scellerate azioni umane dall’inizio di questa stagione balneare. Sono state annunciate, infatti, a part ...