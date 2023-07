Rugby | Mondiali Under 20 | deciso il XV azzurro per la gara con la Georgia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Città del Capo, 2 lug. -(Adnkronos) - Al termine della seduta ultimata pochi minuti fa presso le strutture della University of Cape Town, lo staff tecnico della Nazionale20 hala formazione per la sfida alla, decisiva per definire il posizionamento finale nella classifica della Pool C e la conseguente qualificazione ad una delle tre fasce di playoff in programma nella giornata del 9 luglio (dal 1° al 4° posto; dal 5° all'8° posto; dal 9° al 12°). Dopo la storica vittoria con gli Junior Boks ed il parallelo successo dellasull'Argentina, di fatto ogni scenario è ancora possibile, con gli Azzurrini pronti a puntare il miglior risultato di sempre ad un Mondiale di categoria. Massimo Brunello, Roberto Santamaria e Mattia Dolcetto optano per un XV disegnato a cavallo tra le prime due partite, ...