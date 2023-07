Roma | ventenni a bordo di un suv Tesla viaggiano contromano e travolgono un’auto | morta una donna

(Di domenica 2 luglio 2023)con suvunaAncora un incidentele sulle strade didove unadi 67 anni èdopo essere stata travolta mentre era al volante della sua auto da un suv, con acinque, che viaggiava contno. La vicenda, che per alcuni aspetti ricorda quella dei TheBorderline e del tragico incidente avvenuto a Casal Palocco in cui ha perso la vita un bambino di cinque anni, è avvenuta nella serata di sabato 1 luglio nella zona a sud est della Capitale, al chilometro 21, in direzione Pomezia della via Laurentina. Secondo i primi riscontri, la ...

So che siamo diversi rispetto aidel passato ma non conosco la situazione di chi ha avuto ... Che accadrà in estate Aprirò tre date di Tananai a Collegno, Milano e. Poi continuo ad ...Il 14 giugno, a, un bambino di 5 anni è morto investito da un gruppo di youtuber poco più che(The Borderline) che stavano compiendo una sfida social: restare a bordo di una Lamborghini ......tragedia di Casal Palocco " con la morte di un bambino di 5 anni e lo schianto di alcuni... direttore responsabile di Romasette.it, sulla tragedia di Casal Palocco, a, dove un gruppo di ...

Roma, ancora un incidente stradale mortale. Ventenne contromano ... Il Riformista

(Adnkronos) - Incidente mortale ieri sera a Roma. Contromano con il suv sulla Laurentina, un 20enne ha travolto un auto: morta la donna, 67anni, che era alla guida del veicolo. "L’incidente che si è c ...Alla guida del suv Tesla un giovane di 20 anni. L’episodio drammaticamente simile all’incidente di Casal Palocco, con i The Borderline in auto e la morte di ...